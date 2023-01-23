Экономист оценил сокращение поставок газа из США в Европу

Сокращение поставок газа из США в Европу было вполне предсказуемо, заявил аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в этом смысле не произошло ничего глобального, поскольку ЕС закрыл свои потребности и теперь Вашингтон перенаправил потоки в Азию, которые при первой же необходимости вернут в обратное русло.