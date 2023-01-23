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1 час назад

Аргентина и Бразилия подписали соглашения об экономической интеграции

Елена Прошина

Во время встречи в Буэнос-Айресе президенты Аргентины и Бразилии подписали соглашения об экономической и финансовой интеграции. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Аргентина и Бразилия подписали соглашения об экономической интеграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уверен, что с подписанием этих соглашений начнется новый этап стратегических отношений на десятилетия вперед», – заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, после подписания документов.

Его коллега из Бразилии Луис Инасиу да Силва добавил, что обсуждение планов по созданию единой региональной валюты имеет за собой цель уменьшить зависимость стран от доллара, а также облегчить торговлю. «Почему бы не попытаться создать единую валюту среди стран МЕРКОСУР? Думаю, со временем это произойдет. Это должно произойти, потому что у некоторых стран есть трудности с приобретением долларов», – сказал он.

22 января Луис Инасиу да Силва прибыл в Аргентину в рамках своего первого зарубежного турне. Он провёл несколько двусторонних встреч с принимающей стороной, а также примет участие в саммите глав государств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна Celac.

Экономика,Альберто Фернандес,
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