Аргентина и Бразилия подписали соглашения об экономической интеграции

Во время встречи в Буэнос-Айресе президенты Аргентины и Бразилии подписали соглашения об экономической и финансовой интеграции. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Его коллега из Бразилии Луис Инасиу да Силва добавил, что обсуждение планов по созданию единой региональной валюты имеет за собой цель уменьшить зависимость стран от доллара, а также облегчить торговлю. «Почему бы не попытаться создать единую валюту среди стран МЕРКОСУР? Думаю, со временем это произойдет. Это должно произойти, потому что у некоторых стран есть трудности с приобретением долларов», – сказал он.