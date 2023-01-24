ЕС планирует продлить режим либерализации торговли с Украиной

По словам Домбровскиса, которые в понедельник привело агентство Bloomberg , ЕС, "вероятно, продлит эти меры, потому что они оказывают ощутимую экономическую поддержку Украине".

Совет ЕС 24 мая прошлого года принял постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров. Это означало, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС не будут взиматься.