Африканское королевство высказалось о сотрудничестве с Россией

Замминистра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене сообщил о готовности государства провести с российской стороной переговоры по поводу сотрудничества в ряде сфер, передает агентство «Прайм».

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В частности, речь идет о торговле, сельском хозяйстве, образовании и добыче угля.

Напомним, что накануне вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Эсватини. Туда он прилетел из южноафриканской Претории.

Кунене выразил надежду на то, что российский бизнес начнет работать в стране после того, как данный вопрос будет затронут в ходе разговора с Лавровым. Замминистра иностранных дел также сообщил о стремлении Эсватини улучшить производство электроэнергии и, соответственно, сократить зависимость от соседних стран.

Кунене подчеркнул, что Эсватини собирается участвовать в грядущем саммите Россия-Африка.

Первый саммит Россия-Африка был организован в 2019 году в Сочи. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля этого года в Санкт-Петербурге.