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40 минут назад

Африканское королевство высказалось о сотрудничестве с Россией

Лера Букина

Замминистра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене сообщил о готовности государства провести с российской стороной переговоры по поводу сотрудничества в ряде сфер, передает агентство «Прайм».

Африканское королевство высказалось о сотрудничестве с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет о торговле, сельском хозяйстве, образовании и добыче угля.

Напомним, что накануне вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Эсватини. Туда он прилетел из южноафриканской Претории.

Кунене выразил надежду на то, что российский бизнес начнет работать в стране после того, как данный вопрос будет затронут в ходе разговора с Лавровым. Замминистра иностранных дел также сообщил о стремлении Эсватини улучшить производство электроэнергии и, соответственно, сократить зависимость от соседних стран.

Кунене подчеркнул, что Эсватини собирается участвовать в грядущем саммите Россия-Африка.

Первый саммит Россия-Африка был организован в 2019 году в Сочи. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля этого года в Санкт-Петербурге.

В конце прошлого года сообщалось о планах властей США разработать стратегию и план реализации инициативы по «противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».

Экономика,Сергей Лавров,
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