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1 час назад

S&P Global: американский газ уходит из Европы в Азию

Лера Букина

Агентство S&P Global Commodity Insights сообщило о сокращении объема экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в текущем месяце в связи с увеличением спроса на данный тип энергоносителей в Азии, передает ТАСС.

S&P Global: американский газ уходит из Европы в Азию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении говорится, что в январе доля американских танкеров, которые направляются в европейские страны, немного уменьшилась. Причем интерес азиатских потребителей возрос в преддверии отмены карантинных ограничений в Китае.

Согласно данным агентства, 64% экспорта СПГ из США с начала января направляли в Европу, тогда как в четвертом квартале 2022 года этот показатель составлял 70%.

S&P Global отмечает, что в этом году Китай, Япония, Республика Корея, Индонезия, Таиланд, Сингапур суммарно экспортировали около 30% американского СПГ. С октября по декабрь прошлого года объем закупок достигал 22%.

Ранее «Известия», ссылаясь на ответ министерства экономики Германии на запрос депутатов партии «Левые», сообщили, что стране удастся лишь к 2026 году заменить трубопроводные поставки российского топлива с помощью сжиженного природного газа (СПГ).

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