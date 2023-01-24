S&P Global: американский газ уходит из Европы в Азию

Агентство S&P Global Commodity Insights сообщило о сокращении объема экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в текущем месяце в связи с увеличением спроса на данный тип энергоносителей в Азии, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что в январе доля американских танкеров, которые направляются в европейские страны, немного уменьшилась. Причем интерес азиатских потребителей возрос в преддверии отмены карантинных ограничений в Китае.

Согласно данным агентства, 64% экспорта СПГ из США с начала января направляли в Европу, тогда как в четвертом квартале 2022 года этот показатель составлял 70%.

S&P Global отмечает, что в этом году Китай, Япония, Республика Корея, Индонезия, Таиланд, Сингапур суммарно экспортировали около 30% американского СПГ. С октября по декабрь прошлого года объем закупок достигал 22%.