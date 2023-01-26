Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
23 часа назад

Европейская страна рекордно заработала на нефти и газе

Lenta.ruиещё 2

Налоговые поступления в Норвегии от продажи нефти и газа в минувшем году, по предварительным данным, выросли на 200 процентов, до рекордных 884 миллиардов норвежских крон (89,3 миллиарда евро). Об этом со ссылкой на данные налогового управления европейской страны сообщает Reuters.

Европейская страна рекордно заработала на нефти и газе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава ведомства Нина Шанке Фюннемарк объяснила, что основной причиной стала высокая цена на газ, позволившая рекордно заработать на поставках. При этом 2021 год также стал рекордным с результатом 295 миллиардов крон.

Видео дня

К настоящему времени энергетические компании выплатили 502 миллиарда крон, остальные 382 миллиарда передадут тремя частями в первом полугодии 2023 года.

Стоимость газа в Европе начала расти осенью 2021 года на фоне ограничений поставок из России. Руководство Евросоюза обвиняло Москву в энергетическом шантаже с целью разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», однако в «Газпроме» указывали, что поставки ведутся в соответствии с долгосрочными контрактами.

Новым толчком для повышения стоимости топлива стало начало боевых действий на Украине. Эксперты опасались, что Россия может остановить поставки в Европу сразу или через какое-то время, что приведет к энергетической катастрофе. Большую часть года цены на газ находились на уровне выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а на максимуме в сентябре, в момент остановки поставок по газопроводу «Северный поток», превышали 3,5 тысячи долларов.

Тем не менее с октября прошлого года биржевая стоимость газа в Европе снижается, и по состоянию на конец января топливо стоит дешевле, чем год назад. Этому способствует как рекордная заполненность хранилищ, так и снижение поставок из России до минимального уровня, что снижает риски.

Мировые СМИ оценили ответные меры России по потолку цен на нефть

Ранее сообщалось, что норвежская энергетическая компания Equinor открыла новое месторождение газа в Норвежском море, которое содержит от 2 до 11 миллиардов кубометров извлекаемого газа. Из особенностей расположения оно может быть введено в эксплуатацию достаточно быстро.

Экономика,Цена на нефть,Газпром,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители