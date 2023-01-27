Россия оказалась поставщиком дешевого топлива на Украину

Рост поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Балтии более чем в два раза объясняется тем, что покупатели перепродают часть объемов на Украину, а украинские компании выбирают такой источник топлива из-за его дешевизны. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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СУГ используются в качестве топлива для автомобилей, отопления, производства нефтехимических продуктов. Санкции в отношении России, введенные в ответ на начало боевых действий на Украине, не распространяются на их поставки, поэтому экспорт в страны ЕС ведется свободно и без формальных ограничений.

Как оказалось, утверждает агентство, для Латвии закупки СУГ в России составляют 90 процентов импорта, а Литва 50 процентов закупает в России и 50 процентов — в той же Латвии.

При этом только в декабре Латвия и Литва поставили на Украину 15 тысяч тонн СУГ, что составляет 15 процентов от общего импорта этого вида топлива в том месяце. Украина не покупает российское топливо напрямую, однако, как утверждают собеседники агентства, забирает его в Прибалтике со скидкой в 150-200 долларов по сравнению с поставками из Польши и Румынии.