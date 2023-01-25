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25 января

Совфед повысил ставки акцизов на табачные изделия

Лера Букина

Закон о повышении на период с 1 марта 2023 года до конца 2025 года ставок акцизов на табачные изделия был одобрен Советом Федерации в ходе заседания 25 января. Об этом сообщает ТАСС.

Совфед повысил ставки акцизов на табачные изделия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под такими изделиями подразумеваются сигареты и папиросы, а также жидкость для вейпов и нагреваемый табак.

Так, с весны ставка акциза на сигареты и папиросы будет составлять 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной цены, которая исчисляется исходя из предельной розничной стоимости (но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук).

В течение всего 2024 года будет действовать ставка 2 707 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной цены, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены (но не менее 3 678 рублей за 1 тыс. штук).

В 2025 году ставка акциза на сигареты и папиросы будет составлять 2 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной цены, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены (но не менее 3 825 рублей за 1 тыс. штук).

С текущего года акциз на сигареты и папиросы - 2 552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной цены, которая исчисляется исходя из максимальной розничной стоимости (но не менее 3 467 рублей за 1 тыс. штук).

Также закон подразумевает повышение ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина. Сейчас ставка составляет 18 рублей за 1 мл., но уже с весны в стране будет действовать ставка 20 рублей за 1 мл, в 2024 году - 21 рубль, в 2025 году - 22 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л.

Экономика,Владимир Путин,Совет Федерации,
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