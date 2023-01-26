Узбекистан начнет импортировать российский газ

Узбекистан планирует начать импорт российского газа с начала марта 2022 года. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве энергетики республики. В ведомстве рассказали, что созданная рабочая группа сейчас изучает состояние газотранспортной инфраструктуры.

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На текущей неделе, 24 января, состоялась рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Они подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, предусматривающую поставки топлива.

«Переговоры и принятая дорожная карта направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан. В этом случае никакой угрозы ни газотранспортной системе, ни нашему суверенитету нет», — заявили в Минэнерго Узбекистан.

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. По данным властей, в пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.