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26 января

Узбекистан весной начнет импортировать российский газ

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Узбекистан планирует начать импорт российского газа с начала марта 2022 года. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве энергетики республики. В ведомстве рассказали, что созданная рабочая группа сейчас изучает состояние газотранспортной инфраструктуры.

Узбекистан начнет импортировать российский газ
Фото: UnsplashUnsplash

На текущей неделе, 24 января, состоялась рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Они подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, предусматривающую поставки топлива.

«Переговоры и принятая дорожная карта направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан. В этом случае никакой угрозы ни газотранспортной системе, ни нашему суверенитету нет», — заявили в Минэнерго Узбекистан.

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. По данным властей, в пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.

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Руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории России будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 млрд рублей.

Экономика,Алексей Миллер,Газпром,
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