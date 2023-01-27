Пакистан начнет импорт российской нефти

Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из России в апреле после согласования всех коммерческих условий ее импорта, включая оплату в пакистанской национальной валюте. Об этом сообщил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

"В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в апреле в Пакистан начнет поступать российская дешевая сырая нефть. Это будет выгодно обеим странам", - цитирует в пятницу госминистра газета News International.

В соответствии с соглашением с Россией Пакистан начал составление целостного плана энергетической безопасности. Он предусматривает импорт из России сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива.

"Их поставки по доступным ценам, как ожидается, повысят энергетическую безопасность Пакистана", - подчеркнул Малик.

По его словам, в следующем зимнем сезоне Пакистан сможет закупать спотовые партии СПГ у двух российских компаний, их определит правительство РФ.