Пакистан начнет импорт российской нефти

Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из России в апреле после согласования всех коммерческих условий ее импорта, включая оплату в пакистанской национальной валюте. Об этом сообщил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.
"В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в апреле в Пакистан начнет поступать российская дешевая сырая нефть. Это будет выгодно обеим странам", - цитирует в пятницу госминистра газета News International.
В соответствии с соглашением с Россией Пакистан начал составление целостного плана энергетической безопасности. Он предусматривает импорт из России сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива.
"Их поставки по доступным ценам, как ожидается, повысят энергетическую безопасность Пакистана", - подчеркнул Малик.
По его словам, в следующем зимнем сезоне Пакистан сможет закупать спотовые партии СПГ у двух российских компаний, их определит правительство РФ.
Выступая на полях состоявшегося 20 января в Исламабаде очередного раунда консультаций в рамках работы российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Малик заявил, что соглашение с Россией позволит Пакистану закрыть до 35% своих потребностей в сырой нефти.