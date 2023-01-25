Китай может помешать планам Евросоюза по накоплению газа

«Китай в 2022 году увеличил закупки дешевого российского трубопроводного газа и минимизировал импорт дорогого СПГ. В 2023 году ситуация изменится: Пекину придется больше покупать как трубопроводного газа, так и СПГ, в результате чего китайцы могут скупить на глобальном рынке все излишки сжиженного газа и усугубить дефицит данного вида топлива, который никуда не делся», – подытожил Юшков.