Китай может помешать планам Евросоюза по накоплению газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Китай может помешать планам Евросоюза накопить в хранилищах достаточное количество газа. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«В случае, если Поднебесная возвратится к нормальным темпам экономического роста, то там увеличатся объемы потребления энергии, значительно сократившиеся в 2022 году <...> Китайский спрос является одним из основных факторов, от которых будет зависеть развитие ситуации на газовом рынке в 2023 году. В этот вопрос упирается стоимость сырья на различных рынках», – рассказал эксперт.
Он также добавил, что тёплая погода ослабила дефицит газа, а развитая ветрогенерация позволила Европе компенсировать недостаток энергии. Из-за этого Европейские энергокомпании сохраняют оптимизм, но Китай может резко повысить спрос на газ, тем самым помешав планам продолжать закупки сырья до следующего отопительного сезона.
«Китай в 2022 году увеличил закупки дешевого российского трубопроводного газа и минимизировал импорт дорогого СПГ. В 2023 году ситуация изменится: Пекину придется больше покупать как трубопроводного газа, так и СПГ, в результате чего китайцы могут скупить на глобальном рынке все излишки сжиженного газа и усугубить дефицит данного вида топлива, который никуда не делся», – подытожил Юшков.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что благодаря значительным усилиям жителей и бизнеса в Евросоюзе смогли значительно снизить потребление газа.