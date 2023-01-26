СМИ сообщили о рекордных объемах перевалки нефти Urals в море

В начале декабря ЕС ввёл эмбарго на морские поставки нефти из России, а также установил потолок цен в 60 долларов за баррель. Это привело к резкому росту расходов на фрахт. Суда, перегружающие сырьё, могут использовать страховку, если нефть продаётся по цене 60 долларов за баррель или ниже.