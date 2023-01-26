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26 января

СМИ сообщили о рекордных объёмах перевалки нефти Urals в море

Говорит Москва

Только за январь Россия может перегрузить 14 млн баррелей сырья, пишет Bloomberg.

СМИ сообщили о рекордных объемах перевалки нефти Urals в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале декабря ЕС ввёл эмбарго на морские поставки нефти из России, а также установил потолок цен в 60 долларов за баррель. Это привело к резкому росту расходов на фрахт. Суда, перегружающие сырьё, могут использовать страховку, если нефть продаётся по цене 60 долларов за баррель или ниже.

По данным Bloomberg, в перевалке Urals задействовано пять супертанкеров VLCC в Сеуте, Испания. Три судна уже отплыли в Азию, два ожидают отправки.

Экономика,Цена на нефть,ЕС,
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