Пакистан попросил США о помощи в переговорах с МВФ

Пакистан просит США оказать дипломатическое содействие в убеждении руководства Международного валютного фонда (МВФ) смягчить требования для возобновления программы финансовой помощи. Об этом в четверг сообщила газета The News.

По данным издания, о соответствующей просьбе заявил министр финансов и доходов Пакистана Исхак Дар на встрече с заместителем помощника министра финансов США по делам Азии Робертом Капротом. Согласно газете, главным противоречием Исламабада и руководства МВФ является подход правительства исламской республики к регулированию обменного курса. МВФ считает неприемлемым искусственное поддержание стабильного обменного курса.

Правительство Пакистана пытается добиться расположения МВФ, финансовую помощь которого местные СМИ называют последним средством спасения страны от нависшей над ней угрозы дефолта. 25 января премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о готовности выполнить требования МВФ, которыми обуславливается предоставление Исламабаду очередного транша в размере $1 млрд в рамках расширенного финансирования (EFF).

Руководство МВФ отказалось возобновить перечисление денежных средств Пакистану в рамках EFF до тех пор, пока власти страны не отменят действующие субсидии на топливо и электроэнергию, а также не приведут тарифы на них в соответствие с мировыми ценами и рыночным курсом.