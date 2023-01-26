Китай серьезно нарастил объемы торговли с Россией, используя холодный расчет ввиду особой выгоды при покупке топлива по низким ценам. Об этом сообщает JB Press.

После начала спецоперации на Украине, западные страны ввели против России множество санкций. Вследствие этого объемы торговли с Европой сократились на 34,6% в период с января по ноябрь 2022 года. Поэтому российская сторона начала активное взаимодействие с Китаем, отметили в публикации.

По данным издания, 77,8% китайского импорта из России составила так называемая «минеральная продукция». В частности, Китай закупается нефтью, так как получает это топливо с хорошей скидкой.

Авторы статьи посчитали, что в будущем объем торговли между Россией и Китаем продолжит расти, в частности за счет увеличения поставок топлива с российской стороны. Что же касается поставок в Россию, то они будут зависеть от экономических факторов.