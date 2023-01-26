СМИ сообщили о рекордных объемах перевалки нефти Urals в море

Перевалка российской нефти Urals в море продемонстрировала рекордные уровни после введения потолка цен на энергоноситель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

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Отмечается, что суммарно 19 млн баррелей сырья перегрузили в море в декабре прошлого года и в январе текущего. Существует вероятность того, что за текущий месяц объем такого сырья будет рекордным - 14 млн баррелей.

Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Согласно сведениям Bloomberg, в перевалке Urals задействовали пять супертанкеров VLCC в Сеуте (Испания). Трем суднам уже удалось отплыть в Азию, два других находятся в испанском перевалочном пункте.

16 января агентство Bloomberg сообщало об увеличении общего объема экспортируемой нефти из России по морю за неделю. Рост оценивался в 30%. За семь дней поставки через порты в Балтийском море за неделю увеличились на 626 тыс. баррелей в сутки, а в Черном море — на 47% суточного объема.