После введения западными странами предельных цен на российскую нефть перевалка сырья сорта Urals в море достигла рекордных показателей. По итогам первого месяца 2023 года этот показатель может подобраться к отметке 14 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

«Россия перевозит рекордные объемы своей флагманской нефти марки Urals в море, поскольку Москва пытается покрыть расходы на фрахт, которые резко возросли после европейских санкций. В этом месяце и в прошлом году в море, вероятно, будет перевезено в общей сложности 19 миллионов баррелей сырой нефти. Один только январский показатель, вероятно, установит рекорд в 14 миллионов баррелей», — говорится в материале.

Переброска нефти Urals с одного судна на другое должна помочь Москве снизить расходы на страхование перевозимого сырья. Согласно механизму предельных цен, судам разрешено использовать стандартное страхование, если товары на борту продаются по цене не выше $60 за баррель. Для обхода данных санкций Россия использует испанский город на северном побережье Африки — Сеуту, а также населенный пункт на юге Греции — Каламату, заключается в статье.

Страны «Большой семерки» планируют установить два потолка цен на нефтепродукты из России — мера вступает в силу с 5 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

Группа рассматривает вариант введения одного потолка применительно к нефтепродуктам, которые торгуются с дисконтом по отношению к нефти, а второй потолок будет применяться к нефтепродуктам, торгующимся с премией.

Источник Reuters объяснил, что ограничение стоимости нефтепродуктов — более сложная процедура, чем ценовой потолок на нефть. Это связано с тем, что есть несколько видов нефтепродуктов и их стоимость зачастую зависит не от страны производства, а от места покупки. Собеседник агентства добавил, что дизельное топливо и керосин исторически торгуются дороже сырой нефти, а мазут — дешевле, поэтому блок стремится разграничить меры.

Страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения действуют с 5 декабря 2022 года. На фоне введенной меры российская нефть сорта Urals резко подешевела — например, 6 января топливо с отгрузкой в Приморске торговалось по цене 37,8 доллара за баррель. Ранее «Коммерсантъ» писал, что при сохранении стоимости сырья ниже 50,5 доллара за баррель над федеральным бюджетом страны нависнет угроза резкого падения доходов.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ожидает постепенного снижения поставок российской нефти на мировой рынок в течение всего года. Такой прогноз он дал в ходе интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

В декабре 2022 года, согласно отчету МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей. К апрелю организация ожидает снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.

Бироль признал, что прошлогодний предварительный прогноз по поводу снижения российского нефтяного экспорта оказался неточным, падение было значительно меньшим. Однако недостатки предсказания были связаны с оценкой скорости изменений, а не характера, напомнил он, что касается направления движения, то МЭА не ошиблось.

Также глава агентства отметил, что в добыче нефти Россия, где этот процесс заметно сложнее, чем на Ближнем Востоке, опиралась на западные технологии, а теперь компании, отвечавшие за них, ушли из страны. Так что вопрос экспорта касается не только санкций, но и технической возможности.

«Если смотреть на более отдаленную перспективу, я считаю, что нефтяная промышленность России столкнется с огромными проблемами», — подчеркнул Бироль.

Ранее в МЭА подсчитали, что в декабре выручка российских экспортеров нефти сократилась на три миллиарда долларов по отношению к ноябрю, до 12,6 миллиарда долларов. Это самый низкий уровень с февраля 2021 года. Падение произошло на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолка цен на уровне 60 долларов за баррель.

На совещании в январе президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации, когда скидка на российскую нефть создает угрозы для наполнения бюджета. Вице-премьер Александр Новак в ответ на это указал, что большие скидки на российскую нефть связаны с трудностями фрахта и носят временный характер, так что постепенно проблема разрешится сама собой, как и год назад.

Резервы российского Центробанка в юанях, используемые для покрытия дефицита бюджета, могут закончиться уже в текущем году, однако для этого стоимость основного экспортного сорта нефти Urals должна упасть до 25 долларов за баррель. Такую оценку со ссылкой на собственные подсчеты дает Bloomberg.

Аналитики Citigroup, чье мнение также приводится в материале, полагают, что для такого результата достаточно будет стоимости нефти в районе 35 долларов за баррель. Вместе с тем если же цена поднимается выше 60 долларов за баррель, как полагают и те, и другие, то резервы Москвы могут даже начать увеличиваться.

Издание отмечает, что потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами с 5 декабря, существенно сокращает доходы российских властей, однако резерв в юанях позволит какое-то время не снижать расходы. Сохранение текущей стоимости Urals позволит покрывать дефицит в течение трех лет, хотя в Citigroup полагают, что запас закончится через 2,5 года.

По состоянию на 1 декабря в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хранилось 309,7 миллиарда юаней (45 миллиардов долларов). Аналитики использовали для своих расчетов эту оценку, однако с декабря нефтегазовые доходы России существенно сократились. Более того, с 13 января Центробанк вернулся к бюджетному правилу и начал интервенции в юанях.

Наталья Лаврова из BCS Financial Group полагает, что если цены на Urals останутся на уровне 40-50 долларов за баррель, то продажи юаней придется как минимум утроить, чтобы свести даже дефицитный бюджет.

Расчеты не учитывают эффект от введения потолка цен на нефтепродукты, который должен вступить в силу с 5 февраля и точные параметры которого пока неизвестны. Также без внимания экспертов осталось сокращение доходов от продажи газа, которая в текущем году окажется значительно ниже даже прошлогодних рекордно слабых показателей.

Ранее российские аналитики подсчитали, что для баланса бюджета в текущих параметрах стоимость экспорта Urals должна составлять не менее 101 доллара за баррель, а при исключении выплат «Газпрома» — 115 долларов. В текущем дефицитном бюджете заложена цена в 70 долларов.

В последний раз Минфин оценивал среднюю цену российской нефти на уровне 46,82 доллара за баррель. Однако в правительстве начали искать способ, как изменить методологию оценку, чтобы увеличить сумму сборов с отрасли даже при неизменных реальных ценах.

В 2023 году добыча нефти в России может снизиться на 7-13 процентов. Об этом сообщают партнеры аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG) Максим Малков и Марина Мизгирева. О рисках сокращения производства стало известно РБК.

Прогноз компании основан на оценках ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США. Точный уровень, на который будет сокращено производство, зависит от того, насколько успешно российские экспортеры переориентируют поставки топлива из Европы в условиях действующих санкций.

После начала боевых действий на Украине ряд стран ограничили или вовсе прекратили импортировать нефть из России. Так, в первой половине 2022 года от поставок отказались США, Канада и Великобритания, Япония сократила закупки российского топлива. Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России с 5 декабря и вместе со странами G7 установил потолок цен на нее. 5 февраля начнет действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Европу, а страны G7 в настоящее время обсуждают предельную цену на эти энергоресурсы.

Ранее также сообщалось о потенциальном сокращении производства нефтепродуктов в России — по словам высокопоставленного российского источника, который приводил Reuters, спад объемов нефтепереработки составит 15 процентов в 2023 году.

Параллельно со снижением добычи нефти и нефтепродуктов в стране эксперты прогнозируют постепенное сокращение поставок за рубеж. В декабре 2022 года, согласно отчету МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей. К апрелю организация ожидает снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.

Россия ожидает, что западные санкции значительно снизят ее уровень экспорта и, следовательно, производства нефтепродуктов, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник. По его словам, медианный прогноз предполагает спад объемов нефтепереработки на 15 процентов в 2023 году, что соответствует, по данным агентства, официальным оценкам.

5 февраля в силу вступит европейское эмбарго, а также потолок цен на топливо из России — к последнему также присоединились страны G7. На этом фоне власти ожидают, что хотя в 2022 году выпуск нефтепродуктов в стране вырос почти на три процента, до 272 миллионов тонн, в 2023 году этот объем снизится до 230 миллионов тонн.

Источник подчеркнул, что эмбарго на нефтепродукты окажет большее влияние на российскую экономику, чем запрет на закупки сырой нефти. Кроме того, санкции против топлива, скорее всего, даже приведут к увеличению нефтяного экспорта — вместо переработки нефть будут продавать в сыром виде, так как Россия не может накапливать большие объемы нефтепродуктов ввиду отсутствия мощностей для их хранения.

Собеседник издания отметил, что сырую нефть экспортировать легче, чем продукты ее переработки. Для продажи последних требуется иметь рынки сбыта в непосредственной близости и большой малотоннажный флот, в то время как сырую нефть можно отправлять в отдаленные регионы вроде Азии и Америки. Кроме того, эксперты отмечают, что России будет сложно переориентировать поставки из Европы из-за невостребованности топлива на новых рынках.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит подтверждает, что экспорт нефтепродуктов гораздо сложнее с точки зрения логистики, чем экспорт эквивалентного количества нефти. По его словам, два эмбарго в совокупности сократят добычу российской нефти, как и общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов, на один миллион баррелей в день к концу первого квартала 2023 года.

Ограничение западными государствами предельной цены на чёрное золото из Российской Федерации привело к появлению добавочных доходов у Индии и Китайской Народной Республики. Дело в том, что Старый Свет теперь получает сырьё из нашей страны через них. Так оценивает ситуацию Александр Потавин (Эксперт ФГ “Финам”). Об этом информирует русскоязычных читателей РИА Новости.

Европа и Великобритания продолжают покупать сырье из России. Однако они теперь делают это через посредников – КНР, Индию и другие азиатские государства. Например, в западные государства направляются смешанные продукты переработки маслянистой жидкости, которые производятся на китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Однако они содержат и чёрное золото из Российской Федерации.

Индия и Поднебесная с удовольствием приобретали в январе нефть-сырец из нашей страны. Затем они перерабатывали её на собственных заводах, оставляя дополнительную стоимость в местной экономике, и продавали её далее в Европу. При этом риска подпасть под вторичные санкции уже не было. По мнению Александра Потавина, потолок цен создаёт только перераспределение объёмов маслянистой горючей жидкости и голубого топлива. Он не убирает их с рынка.

По словам данного экономического эксперта, западные державы получают чёрное золото и природный газ из Российской Федерации по низким ценам даже, несмотря на наличие промежуточных звеньев.