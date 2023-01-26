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26 января

В Европарламенте задумались о введении военной экономики в ЕС

Алиса Селезнёва

Евросоюзу нужна «своего рода военная экономика», чтобы обеспечить безопасность на фоне украинского кризиса. Об этом заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет РИА Новости.

В Европарламенте задумались о введении военной экономики в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», - пояснил он.

Политик констатировал, что страны ЕС сейчас не могут быстро обеспечить необходимым вооружением ни себя, ни Украину, и для выхода из этой ситуации нужны «новые пути».

При этом Вебер заявил о своем разочаровании итогами германо-французских переговоров, на которых не прозвучало «ничего конкретного».

«Оба (Шольц и Макрон) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц — своей коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», - заявил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что страны Евросоюза выделили Украине почти 50 миллиардов евро, из них десять миллиардов евро — в военной сфере. При этом общая помощь со стороны Евросоюза оказалась самой большой во всем мире.

Экономика,Жозеп Боррель,Манфред Вебер,Европарламент,ЕС,
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