В Европарламенте задумались о введении военной экономики в ЕС

Евросоюзу нужна «своего рода военная экономика», чтобы обеспечить безопасность на фоне украинского кризиса. Об этом заявил в интервью медиагруппе Funke немецкий политик, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет РИА Новости.

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«Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», - пояснил он.

Политик констатировал, что страны ЕС сейчас не могут быстро обеспечить необходимым вооружением ни себя, ни Украину, и для выхода из этой ситуации нужны «новые пути».

При этом Вебер заявил о своем разочаровании итогами германо-французских переговоров, на которых не прозвучало «ничего конкретного».

«Оба (Шольц и Макрон) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц — своей коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», - заявил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.