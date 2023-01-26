В США предупредили о способе обхода россиянами санкций

Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило о том, что россияне могут попытаться обойти санкции, инвестируя в коммерческую недвижимость в стране. Соответствующее сообщение было размещено на сайте ведомства.

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В ведомстве отметили, что инвестиции в коммерческую недвижимость могут осуществлять находящиеся в санкционных списках представители «российских элит, олигархи, члены их семей и организации, через которые они действуют».

«Относительная стабильность рынка коммерческой недвижимости США и высокая стоимость объектов могут предоставить незаконным субъектам возможность получать стабильный доход и хранить большие суммы денег», - подчеркивается в сообщении.

Предупреждение FinCEN также призвано изолировать попавших под санкции российских бизнесменов от международной финансовой системы.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.