В США предупредили о способе обхода россиянами санкций

Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило о том, что россияне могут попытаться обойти санкции, инвестируя в коммерческую недвижимость в стране. Соответствующее сообщение было размещено на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что инвестиции в коммерческую недвижимость могут осуществлять находящиеся в санкционных списках представители «российских элит, олигархи, члены их семей и организации, через которые они действуют».
«Относительная стабильность рынка коммерческой недвижимости США и высокая стоимость объектов могут предоставить незаконным субъектам возможность получать стабильный доход и хранить большие суммы денег», - подчеркивается в сообщении.
Предупреждение FinCEN также призвано изолировать попавших под санкции российских бизнесменов от международной финансовой системы.
Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.
В свою очередь западные страны, в том числе и США, ввели после начала Россией спецоперации обширные антироссийские санкции. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.
При этом полные блокирующие санкции власти США ввели и в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. В частности, против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.