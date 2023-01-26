Узбекистан начнет импортировать российский газ уже весной – с 1 марта. Это следует из заявления представителя Министерства энергетики (Минэнерго) центральноазиатской республики, передает «Интерфакс».

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Сейчас, как уточнил представитель ведомства, проработкой вопроса занимается созданная рабочая группа. Она изучает состояние и технические возможности газотранспортной инфраструктуры для доставки газа, добавил он.

24 января прошла рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Сторонам удалось рассмотреть актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. Как стало известно, сторонами была подписана «дорожная карта» по сотрудничеству в газовой отрасли.

В среду Минэнерго республики сообщило, что Узбекистан в рамках подписанной с российской компанией «дорожной карты» предусматривает вопросы поставок газа. Передача газотранспортной системы российскому концерну не обсуждалась.