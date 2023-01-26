Турция предложит ЕС замену российскому дизелю по завышенной цене

Турция может стать для Европы альтернативным поставщиком дизтоплива вместо России, однако цены будут куда выше российских. Об этом сообщает Haber7.

Эмбарго, которое Евросоюз (ЕС) наложит на импорт дизельного топлива из России, приведет к значительным изменениям в мировых маршрутах его поставок. В этой связи Турция может продавать свое дизельное топливо в Европу по более высокой цене, одновременно используя российский дизель на внутреннем рынке, отметили в публикации.

По данным издания, Европа является одним из самых зависимых от дизтоплива регионов в мире. Ежегодно ЕС получает не менее 500 млн баррелей дизеля, и половина из этого объема поступала из России.

Авторы статьи заметили, что одновременно с поставками из Турции может вырасти экспорт из США, Ирака и Китая и Индии, которые наращивают свои мощности переработки.