В ЕС заявили о праве временно использовать активы РФ

Евросоюз (ЕС) видит правовые основания для использования арестованных активов Банка России на восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Государствам-членам Европейского Союза сообщили, что блок имеет законные полномочия временно использовать активы российского центрального банка на сумму не менее 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов США) для оплаты восстановления Украины», — пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, но только в том случае, если активы не конфискуют и будут соблюдены определенные условия. Главное из условий это гарантии того, что основная сумма и проценты будут возвращены России «в какой-то момент».

По оценкам экспертов, замороженные за границей активы российского Центробанка составляют около $300 млрд. По данным европейских официальных лиц, около $4,14 млрд из них находятся на депозитах в ЕС, пишет Bloomberg.