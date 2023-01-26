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20 часов назад

Евросоюз рассматривает возможность инвестирования конфискованных активов России

Газета.Ru

Евросоюз (ЕС) видит правовые основания для использования арестованных активов Банка России на восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС заявили о праве временно использовать активы РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Государствам-членам Европейского Союза сообщили, что блок имеет законные полномочия временно использовать активы российского центрального банка на сумму не менее 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов США) для оплаты восстановления Украины», — пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, но только в том случае, если активы не конфискуют и будут соблюдены определенные условия. Главное из условий это гарантии того, что основная сумма и проценты будут возвращены России «в какой-то момент».

По оценкам экспертов, замороженные за границей активы российского Центробанка составляют около $300 млрд. По данным европейских официальных лиц, около $4,14 млрд из них находятся на депозитах в ЕС, пишет Bloomberg.

ЕП принял резолюцию по использованию российских активов

Ранее в российским Минфине заявили, что среди западных государств пока нет единой позиции касательно вопроса изъятия активов России, однако в дальнейшем такое может произойти.

Экономика,Банк России,Совет Европы,ЕС,
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