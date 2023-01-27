Bloomberg: ЕС уведомили о наличии законных оснований для использования части активов ЦБ РФ

Юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее €33,8 млрд активов российского ЦБ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его данным, юридическая служба уведомила, что такой план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Они включают определение даты окончания срока использования, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент, утверждает Bloomberg.

В то же время чиновники ЕС и некоторые государства обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского ЦБ, сообщили источники агентству. Исполнительная власть ЕС тоже настороженно относится к юридической обоснованности использования замороженных активов, а также к общей сложности этой работы и считает, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с Группой семи.