Эксперты назвали способы преодоления «ловушки бедности» в России

Низкооплачиваемые работники часто попадают в «ловушку бедности». Эксперты предложили способы ее преодоления.

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Низкооплачиваемые работники попадают в «ловушку бедности» из-за отсутствия возможности повысить свою производительность и добиться более высокого дохода. При этом зарплаты высокооплачиваемых сотрудников могут не зависеть от производительности труда.

Как считают Елена Вашаломидзе из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Михаил Дудин из Института проблем рынка РАН, Россия характеризуется низкой производительностью труда, большим числом трудоспособных граждан, которые живут в бедности, огромным разрывом в оплате труда между работниками, а также искажением доходов в добывающем секторе, пишет РБК.

Эксперты предложили несколько мер для решения указанных проблем. По их словам, нужно отказаться от моделей экономического развития, которые ориентированы на прибыль, а также повысить уровень жизни и ценности труда.

Последнее можно реализовать при помощи выплат государством «срочного гарантированного дохода» для экономически уязвимых граждан, заинтересованных в повышении уровня образования и производительности труда. Эксперты уточнили, что подобный инструмент мог бы стать адресной версией безусловного базового дохода.