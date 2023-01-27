Эксперты назвали способы преодоления «ловушки бедности» в России

Низкооплачиваемые работники часто попадают в «ловушку бедности». Эксперты предложили способы ее преодоления.
Низкооплачиваемые работники попадают в «ловушку бедности» из-за отсутствия возможности повысить свою производительность и добиться более высокого дохода. При этом зарплаты высокооплачиваемых сотрудников могут не зависеть от производительности труда.
Как считают Елена Вашаломидзе из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Михаил Дудин из Института проблем рынка РАН, Россия характеризуется низкой производительностью труда, большим числом трудоспособных граждан, которые живут в бедности, огромным разрывом в оплате труда между работниками, а также искажением доходов в добывающем секторе, пишет РБК.
Эксперты предложили несколько мер для решения указанных проблем. По их словам, нужно отказаться от моделей экономического развития, которые ориентированы на прибыль, а также повысить уровень жизни и ценности труда.
Последнее можно реализовать при помощи выплат государством «срочного гарантированного дохода» для экономически уязвимых граждан, заинтересованных в повышении уровня образования и производительности труда. Эксперты уточнили, что подобный инструмент мог бы стать адресной версией безусловного базового дохода.
По мнению Вашаломидзе и Дудина, чтобы решить проблему низкой производительности труда в России, нужно действовать по двум направлениям. С одной стороны, эксперты предложили отказаться от рентной модели развития нацэкономики, снизить уровень госприсутствия в добывающей и обрабатывающей промышленности, поощрять конкуренцию, автоматизировать рабочие процессы. С другой стороны, необходимо обеспечить повышение уровня жизни.