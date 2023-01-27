Назван российский регион-аутсайдер по доходам

Наибольший спад доходов зафиксирован в Липецкой области по итогам 2022 года — снижение составило 18 процентов, пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.

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Также среди аутсайдеров названа Белгородская область (спад на 13 процентов). Наибольший прирост совокупных доходов среди всех российских регионов зафиксирован в нефтегазовых субъектах — Сахалинской области (плюс 57 процентов) и Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 40 процентов).

Совокупные доходы Санкт-Петербурга взлетели за год на 38 процентов. Москвы и Московской области не оказалось в списках лидеров и аутсайдеров.