Путин поручил кабмину уточнить методику расчета цен на нефть

"Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.