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4 часа назад

Путин поручил к 1 марта уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, применяемую при налогообложении нефтяных компаний. Сделать это необходимо, чтобы снизить влияние санкций на бюджет страны, отмечается в поручении.

Путин поручил кабмину уточнить методику расчета цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.

Доклад по этой теме Путин ждет от правительства РФ до 1 марта. Поручение дано по итогам совещания с кабмином, состоявшегося 11 января.

Экономика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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