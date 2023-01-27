Путин поручил кабмину уточнить методику расчета цен на нефть

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, применяемую при налогообложении нефтяных компаний. Сделать это необходимо, чтобы снизить влияние санкций на бюджет страны, отмечается в поручении.
"Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.
Доклад по этой теме Путин ждет от правительства РФ до 1 марта. Поручение дано по итогам совещания с кабмином, состоявшегося 11 января.