Методику определения стоимости нефти и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний, необходимо уточнить до 1 марта. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.

Согласно одному из пунктов перечня поручений, это позволит минимизировать негативное влияние на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкций. Так, до первого весеннего месяца правительство должно представить соответствующий доклад.

Глава государства выступил с таким поручением по итогам совещания с кабмином, которое состоялось 11 января.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.