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3 часа назад

Сделать к 1 марта: Путин дал поручение по ценам на нефть

Лера Букина

Методику определения стоимости нефти и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний, необходимо уточнить до 1 марта. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.

Согласно одному из пунктов перечня поручений, это позволит минимизировать негативное влияние на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкций. Так, до первого весеннего месяца правительство должно представить соответствующий доклад.

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Глава государства выступил с таким поручением по итогам совещания с кабмином, которое состоялось 11 января.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные по отслеживанию танкеров, сообщило, что перевалка российской нефти Urals в море продемонстрировала рекордные уровни после введения потолка цен на энергоноситель. Суммарно 19 млн баррелей сырья перегрузили в море в декабре прошлого года и в январе текущего. Как уточнялось в публикации, существует вероятность того, что за текущий месяц объем такого сырья будет рекордным - 14 млн баррелей.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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