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3 часа назад

Премьер Венгрии Орбан: страна теряет около €10 млрд в год из-за санкций против РФ

Газета.Ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна теряет около €10 млрд в год из-за санкций Евросоюза против России. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Кошут».

Премьер Венгрии раскрыл потери страны из-за санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате санкций Венгрия потеряет 3 764 млрд форинтов (около 10 млрд евро. — «Газета.Ru») в виде несостоявшегося экономического роста», — пояснил политик.

По его словам, эта сумма почти равна совокупному личному подоходном налогу, который платят все венгры. Орбан добавил, что правительство Венгрии по-прежнему выступает за пересмотр санкций.

Ранее Орбан говорил, что Будапешт наложит вето на введение Евросоюзом санкций против против российской ядерной энергетики. Сейчас в Евросоюзе идет разработка новых санкционных планов. В частности, на повестке дня находится ядерная энергетика.

Венгерское правительство наложит вето в случае, если ЕС предпримет попытку ограничить российскую ядерную энергетику.

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
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