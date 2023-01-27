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3 часа назад

Пакистан начнет импортировать российскую нефть

Лера Букина

Государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о планах страны приступить к закупкам сырой нефти из России в апреле. Он уточнил, что процесс начнется после того, как стороны в марте согласуют все коммерческие условия, которые касаются, в частности, оплаты в пакистанской национальной валюте, передает News International.

Пакистан начнет импорт российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Госминистр отметил, что это будет выгодно обеим странам.

Пакистан начал составлять целостный план энергетической безопасности, предусматривающий импорт из РФ сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива.

По мнению Малика, данные поставки по доступной цене должны повысить энергетическую безопасность Пакистана. Он также сообщил о планах следующей зимой закупать спотовые партии СПГ у двух российских компаний. Госминистр подчеркнул, что благодаря соглашению с российской стороной Пакистан закроет до 35% своих потребностей в сырой нефти.

В Исламабаде состоялся очередной раунд консультаций в рамках работы российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

О том, что России и Пакистану удалось достигнуть концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов, заявил ранее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников во время пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран. Кроме того, он проинформировал о том, что представители данных стран затронули темы, которые касаются «Пакистанского потока». На вопросы, как уточнил замминистра энергетики, были предоставлены ответы.

Экономика,Сергей Мочальников,
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