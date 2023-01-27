Пакистан начнет импорт российской нефти

Государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о планах страны приступить к закупкам сырой нефти из России в апреле. Он уточнил, что процесс начнется после того, как стороны в марте согласуют все коммерческие условия, которые касаются, в частности, оплаты в пакистанской национальной валюте, передает News International.

Госминистр отметил, что это будет выгодно обеим странам.

Пакистан начал составлять целостный план энергетической безопасности, предусматривающий импорт из РФ сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива.

По мнению Малика, данные поставки по доступной цене должны повысить энергетическую безопасность Пакистана. Он также сообщил о планах следующей зимой закупать спотовые партии СПГ у двух российских компаний. Госминистр подчеркнул, что благодаря соглашению с российской стороной Пакистан закроет до 35% своих потребностей в сырой нефти.

В Исламабаде состоялся очередной раунд консультаций в рамках работы российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.