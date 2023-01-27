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1 час назад

США начали обсуждать с ЕС и G7 потолок цен на нефтепродукты из РФ

Москва24

Соединенные Штаты обсуждают с Евросоюзом и странами G7 вопрос о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ, при этом конкретных решений пока нет. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает BBC.

США начали обсуждать с ЕС и G7 потолок цен на нефтепродукты из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она не стала вдаваться в подробности, но подтвердила, что обсуждение с партнерами о том, какой уровень ограничения цен будет подходящим, уже ведется.

Ранее Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.

Один потолок планируется ввести для дизельного топлива или бензина, а второй – для продуктов, таких как мазут.

Экономика,Джанет Йеллен,ЕС,
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