США начали обсуждать с ЕС и G7 потолок цен на нефтепродукты из РФ

Соединенные Штаты обсуждают с Евросоюзом и странами G7 вопрос о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ, при этом конкретных решений пока нет. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает BBC.

Она не стала вдаваться в подробности, но подтвердила, что обсуждение с партнерами о том, какой уровень ограничения цен будет подходящим, уже ведется.

Ранее Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.