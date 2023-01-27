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48 минут назад

Индонезия предложила России поторопиться с продажей дешевой нефти

Lenta.ru

Власти Индонезии разочарованы тем, что пока не могут закупить российскую нефть, особенно с учетом того, как она подешевела. Об этом в ходе своего выступления на инвестиционном форуме в Джакарте заявил координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан, передает РИА Новости.

Индонезия обратилась к России с просьбой по нефти
Фото: ТАССТАСС

Чиновник рассказал, что даже ездил в Россию на переговоры, но и пять месяцев спустя дело не сдвинулось с мертвой точки.

«Теперь, когда нефть подешевела, разве вы не можете сделать нам предложение по ее закупке? Мы ждем, прошу, поторопитесь», — обратился он к российской стороне.

Государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina ранее отмечала, что продолжает рассматривать планы по закупке нефти в России. В ноябре глава Pertamina Нике Видьявати говорил, что в ходе обсуждения оцениваются многие факторы, в том числе политические и экономические.

А в декабре посол Индонезии в Москве Жосе Таварес заявил, что страна будет искать лучшее ценовое предложение на рынке, и Россия входит в число участников переговоров.

Цены на российскую нефть упали после вступления в силу потолка цен на морские поставки, а также эмбарго Евросоюза, что произошло 5 декабря. По оценке Минфина, который опирается на данные независимого ценового агентства Argus, средняя стоимость барреля сорта Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель, что в полтора раза дешевле эталонного сорта Brent.

Российский бюджет на 2023 год сведен при цене на Urals в 70 долларов за баррель. В связи с этим президент страны Владимир Путин поручил изменить оценку стоимости продаваемой нефти, чтобы собирать больше налогов.

Ранее индийские власти отмечали, что не стали присоединяться к потолку цен на нефть, который поддерживают страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария, однако если стоимость импортируемого российского сырья превысит 60 долларов за баррель, то могут стать участниками соглашения.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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