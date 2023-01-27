В Индии озвучили позицию по закупкам нефти у России

Индийский шерпа в Группе двадцати (G20) Амитабх Кант сообщил о планах Нью-Дели продолжить приобретать у России столько нефти, сколько возможно, передает ТАСС.

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Кроме того, по его словам, страны стремятся найти способы торговли в национальных валютах. Кант указал на то, что Индия не остановила поставки нефти из РФ после того, как Запад ввел антироссийские санкции.

Он отметил, что страна видит, как российские нефтяные компании инвестируют в Индию.

«Мы продолжаем покупать у России столько нефти, сколько возможно, и будем это делать», - заявил Кант, отметив, что страна будет строить дружбу и отношения с российской стороной.

Индия является третьим по величине импортером сырой нефти в мире. Она уступает лишь Китаю и США. Страна активно закупает российскую нефть. К концу прошлого года доля России в импортной нефтяной корзине Индии составила более 20%, показав колоссальный рост. Для сравнения: в начале 2022 года доля оценивалась в 0,2%.