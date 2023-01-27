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5 часов назад

«Будем покупать столько, сколько возможно»: в Индии сделали заявление о нефти из РФ

Лера Букина

Индийский шерпа в Группе двадцати (G20) Амитабх Кант сообщил о планах Нью-Дели продолжить приобретать у России столько нефти, сколько возможно, передает ТАСС.

В Индии озвучили позицию по закупкам нефти у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по его словам, страны стремятся найти способы торговли в национальных валютах. Кант указал на то, что Индия не остановила поставки нефти из РФ после того, как Запад ввел антироссийские санкции.

Он отметил, что страна видит, как российские нефтяные компании инвестируют в Индию.

«Мы продолжаем покупать у России столько нефти, сколько возможно, и будем это делать», - заявил Кант, отметив, что страна будет строить дружбу и отношения с российской стороной.

Индия является третьим по величине импортером сырой нефти в мире. Она уступает лишь Китаю и США. Страна активно закупает российскую нефть. К концу прошлого года доля России в импортной нефтяной корзине Индии составила более 20%, показав колоссальный рост. Для сравнения: в начале 2022 года доля оценивалась в 0,2%.

Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России

Ранее государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о планах страны приступить к закупкам сырой нефти из России в апреле. Он уточнил, что процесс начнется после того, как стороны в марте согласуют все коммерческие условия, которые касаются, в частности, оплаты в пакистанской национальной валюте.

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