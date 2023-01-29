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7 часов назад

В Китае подвели экономические итоги праздничных каникул

Парламентская газетаиещё 1

За семь дней с 21 по 27 января, на которые пришлись каникулы в связи с Новым годом по лунному календарю, отдельные сектора китайской экономики показали заметный рост. Об этом пишет газета China Daily.

В Китае подвели экономические итоги праздничных каникул
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Существенный рост продемонстрировала транспортная сфера КНР. Подсчитано, что на праздниках было осуществлено более 226 миллионов поездок. Из них железнодорожные перевозки превысили 50 миллионов, 162 миллиона поездок было совершено на автомобиле, 4,8 млн — на водном транспорте, а еще 9 миллионов — по воздуху, говорится в материале.

Долгожданные посетители вернулись в китайские кинотеатры. За неделю сборы приблизились к одному миллиарду долларов (6,76 миллиарда юаней). Во многом это было достигнуто за счет демонстрации разнопрофильных картин на любой вкус. При этом количество снятых в КНР фильмов выросло до 87,1%, сообщает издание.

Внушительный наплыв посетителей испытали на себе парки Китая. Так, только в пекинских зонах отдыха побывали 4,34 миллиона человек. Наиболее популярными местами стали Летний императорский дворец, Храм неба, а также пекинский зоопарк, уточняется в статье.

Резкий всплеск активности граждан стал возможен прежде всего благодаря решению властей Китая отменить в конце 2022 года строгий противокоронавирусный режим. Этот шаг оказал благоприятное воздействие на туризм и сферу обслуживания в целом.

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