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2 часа назад

Уровень безработицы в США упал до минимальных за последние полвека 3,5%

Газета.Ruиещё 1

По итогам декабря 2022 года национальной уровень безработицы в США оказался на самой низкой за последние полвека отметке — всего 3,5%. При этом в отдельных штатах данный показатель был еще ниже, сообщает The Wall Street Journal.

Уровень безработицы в США упал до полувекового минимума
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Национальный уровень безработицы в декабре упал до 3,5% с учетом сезонных колебаний, что соответствует самому низкому показателю за полвека. В некоторых штатах показатели были значительно ниже. По данным Министерства труда, в Юте в прошлом месяце был самый низкий показатель в стране — 2,2%. В других штатах показатели были намного выше, во главе с Невадой — 5,2%», — говорится в материале.

При этом темпы роста рынка труда в различных штатах отличались. Например, в Неваде уровень безработицы по итогам последнего месяца 2022 года оказался на уровне 5,2% и оказался почти в 2,5 раза выше, чем в Юте. Однако в целом по стране рынок труда за прошедшие 12 месяцев продемонстрировал относительный рост с учетом появления новых рабочих мест в различных отраслях экономики, заключается в статье.

11 января аналитики Всемирного банка (ВБ) ухудшили прогноз по темпам роста экономики США до 0,5% в 2023 году. Ранее предполагалось, что этот показатель по итогам 12 месяцев текущего года составит 2,4%. Главными причинами пересмотра прогноза стали высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономика,Всемирный Банк,ФРС,
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