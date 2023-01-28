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2 часа назад

"Это катастрофа": Йеллен о возможных последствиях дефолта США

Илья Родин

Дефолт Соединенных Штатов может привести к разрушительным последствиям и катастрофе, сообщила в интервью Axios глава американского Минфина Джанет Йеллен. Об этом пишет РИА «Новости».

"Это катастрофа": Йеллен о возможных последствиях дефолта США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что журналисты задали ей вопрос о возможных последствиях для экономики дефолта в США.

«Это будет разрушительным, это катастрофа», - подчеркнула Джанет Йеллен.

Чиновница пояснила, что возможность такого сценария заставляет ее нервничать. Она добавила, что вслед за дефолтом экономика Штатов столкнется «растущей по спирали рецессией» и финансовым кризисом.

Йеллен уточнила, что расходы государства должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.

Президенту США Джо Байдену и Конгрессу следует найти решение сложившейся ситуации, поднять потолок госдолга, резюмировала глава Минфина.

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Экономист Василий Колташов рассказал ранее, что возможное падение доллара не затронет россиян. Он добавил, что политика Банка России оказалась «правильной».

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