"Это катастрофа": Йеллен о возможных последствиях дефолта США

Дефолт Соединенных Штатов может привести к разрушительным последствиям и катастрофе, сообщила в интервью Axios глава американского Минфина Джанет Йеллен. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты задали ей вопрос о возможных последствиях для экономики дефолта в США.

«Это будет разрушительным, это катастрофа», - подчеркнула Джанет Йеллен.

Чиновница пояснила, что возможность такого сценария заставляет ее нервничать. Она добавила, что вслед за дефолтом экономика Штатов столкнется «растущей по спирали рецессией» и финансовым кризисом.

Йеллен уточнила, что расходы государства должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.

Президенту США Джо Байдену и Конгрессу следует найти решение сложившейся ситуации, поднять потолок госдолга, резюмировала глава Минфина.