"Это катастрофа": Йеллен о возможных последствиях дефолта США

Дефолт Соединенных Штатов может привести к разрушительным последствиям и катастрофе, сообщила в интервью Axios глава американского Минфина Джанет Йеллен. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что журналисты задали ей вопрос о возможных последствиях для экономики дефолта в США.
«Это будет разрушительным, это катастрофа», - подчеркнула Джанет Йеллен.
Чиновница пояснила, что возможность такого сценария заставляет ее нервничать. Она добавила, что вслед за дефолтом экономика Штатов столкнется «растущей по спирали рецессией» и финансовым кризисом.
Йеллен уточнила, что расходы государства должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.
Президенту США Джо Байдену и Конгрессу следует найти решение сложившейся ситуации, поднять потолок госдолга, резюмировала глава Минфина.
Экономист Василий Колташов рассказал ранее, что возможное падение доллара не затронет россиян. Он добавил, что политика Банка России оказалась «правильной».