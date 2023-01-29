В Кремле объяснили засекречивание данных о российской экономике

Ограничение доступа к статистическим показателям российской экономики обусловлено тем, что против России ведется гибридная война. Так засекречивание подобных данных объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии газете Financial Times.

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«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

При этом он подчеркнул, что все лица, имеющие отношение к разработке экономической политики страны, имеют доступ ко всем необходимым данным.