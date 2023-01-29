Поставки "Газпрома" через Украину рухнули

В «Газпроме» назвали объем газа, поступающий в ЕС украинским транзитом. На 29 января перекачивается 24,3 млн кубометров, с Нового года поставки упали на 44%.

Цифры озвучил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает ТАСС.

Поставка топлива идет через газоизмерительную станцию «Суджа». Накануне объем поставок был на том же уровне.

При этом Киев продолжает отклонять заявку «Газпрома» на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Всего с начала нового года транзит российского газа в Европу через территорию упал на 44%.

Транзитная ветка ГИС «Суджа» сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз.