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2 часа назад

Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

Lenta.ruиещё 5

Центробанки (ЦБ) России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве для облегчения финансовых и банковских операций между странами. Документ подписали представители регуляторов двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Ирана Мохаммада Реза.

Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: 

Отмечается, что между иранскими и российскими регуляторами «налажена прямая связь». С российской стороны на церемонии подписания договора присутствовал заместитель начальника Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.

По словам Гридчина, на соглашение центробанков России и Ирана не могут повлиять никакие санкции, а облегчение взаимных операций между странами, в свою очередь, поспособствуют развитию бизнеса как в Иране, так и в России.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Москва и Тегеран солидарны в вопросе необходимости справедливого мироустройства и многополярного мира, для обоих государств этот вопрос является базовым.

Экономика,Вячеслав Володин,Банк России,
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