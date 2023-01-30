Добиться устранения зависимости от поставок газа Турция собирается в течение семи лет - до 2030 года, заявил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, передает газета Sabah.

Россия, как сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, - один из ключевых поставщиков газа в Турцию (доля оценивается в 44%). Некоторая часть поставок оплачивается турецкой стороной в российской национальной валюте, заявил он, отметив, что в текущий период ведутся переговоры по ценам.

«В 2022 году Турция имеет дефицит в размере примерно 90-100 миллиардов долларов в отношении импорта энергоносителей», - заявил Бильгин.

Он также прокомментировал обнаружение турецкой стороной запасов газа в Черном море. По его словам, это запас, который можно добывать «в течение 30-40 лет».

Бильгин отметил, что в самом начале Турция будет производить 10 миллионов кубометров в день. Анкара будет замещать 10 процентов от общей потребности, указал он.

Напомним, что Турции в 2020 году удалось найти в Черном море крупное месторождение газа. Его объем оценивается в 540 миллиардов кубометров.

Ранее Фатих Донмез заявил, что «Турецкий поток» работает почти на полную мощность. Он подчеркнул, что между контрактной мощностью и мощностью трубы нет большой разницы.