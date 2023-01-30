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2 часа назад

СМИ: эмбарго на нефтепродукты из России приведет к подорожанию дизеля в Европе

ТАСС

Эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступает в силу 5 февраля, приведет к росту стоимости дизельного топлива в Европе. Об этом сообщила в понедельник испанская газета La Vanguardia.

В ЕС запасаются дизтопливом из-за эмбарго на нефтепродукты из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее версии, это эмбарго, эквивалентное отказу от 14 тыс. олимпийских бассейнов, ежегодно заполняемых дизелем, будет иметь последствия для ЕС. 42% легковых автомобилей, 91% фургонов и 96% грузовиков в Европе работают на этом топливе. Отмечается, что до вступления в силу запрета страны ЕС начали скупать в большом количестве дизель, в том числе из РФ, чтобы увеличить свои запасы. В декабре 2022 года импорт этого топлива в Европе вырос до рекордных 8,2 млн тонн.

Как пишет издание, в связи с эмбарго в отношении РФ цена на дизель может снова вырасти и превзойти предыдущие рекордные показатели. По подсчетам экспертов, потребуется обеспечить около 600 тыс. баррелей топлива в день, чтобы заменить российские поставки. Европа уже начала импортировать больше дизеля из Азии и Ближнего Востока. США, а также Саудовская Аравия и Кувейт могут попытаться занять место РФ, однако в таком случае вырастут транспортные расходы для доставки этого продукта.

"Я не думаю, что мы увидим нормирование дизеля, но да, европейцам придется платить больше", - считает вице-президент консалтинговой фирмы Rystad Energy Хорхе Леон.

Экономика,ЕС,
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