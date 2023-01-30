В России взлетели объемы майнинга из-за спроса на криптовалюту

В России зафиксирован резкий рост мощностей майнинговых площадок. По итогам прошлого года они превысили 500 мегаватт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
На фоне падения криптовалютного рынка такому тренду способствовало падение цены на оборудование и увеличение интереса внутренних клиентов. Как отмечают собеседники, на рост также повлияла низкая стоимость оборудования.
BitRiver – лидер по объему мощностей. Он продемонстрировал высокий результат к концу года - 300 мегаватт на восьми площадках, что в 2,5 раза больше, чем раньше. Уральская майнинговая компания (UMC) оказалась на второй строчке (88 мегаватт). BitCluster, EMCD и BWCUG располагают 60 мегаваттами, 50 мегаваттами и 20 мегаваттами соответственно.
Не все фирмы показали высокие значения. В частности, сокращение мощностей зафиксировано у BWCUG. В компании отметили, что спрос стороны новых клиентов из Европы и Северной Америки к отечественным площадкам является достаточно низким.
По мнению директора по маркетингу EMCD Алисы Цукановой, в случае введении специальных тарифов на электроэнергию доходность бизнеса упадет. Это произойдет и тогда, когда в стране установят отдельное налогообложение для майнеров, указала эксперт.
Ранее «Известия» сообщили о возможном введении в стране запрета на майнинг в жилых домах для предотвращения пожаров. Соответствующая рекомендация была направлена в правительство комиссией по энергетике Госсовета.