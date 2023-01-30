В России взлетели объемы майнинга из-за спроса на криптовалюту

В России зафиксирован резкий рост мощностей майнинговых площадок. По итогам прошлого года они превысили 500 мегаватт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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На фоне падения криптовалютного рынка такому тренду способствовало падение цены на оборудование и увеличение интереса внутренних клиентов. Как отмечают собеседники, на рост также повлияла низкая стоимость оборудования.

BitRiver – лидер по объему мощностей. Он продемонстрировал высокий результат к концу года - 300 мегаватт на восьми площадках, что в 2,5 раза больше, чем раньше. Уральская майнинговая компания (UMC) оказалась на второй строчке (88 мегаватт). BitCluster, EMCD и BWCUG располагают 60 мегаваттами, 50 мегаваттами и 20 мегаваттами соответственно.

Не все фирмы показали высокие значения. В частности, сокращение мощностей зафиксировано у BWCUG. В компании отметили, что спрос стороны новых клиентов из Европы и Северной Америки к отечественным площадкам является достаточно низким.

По мнению директора по маркетингу EMCD Алисы Цукановой, в случае введении специальных тарифов на электроэнергию доходность бизнеса упадет. Это произойдет и тогда, когда в стране установят отдельное налогообложение для майнеров, указала эксперт.