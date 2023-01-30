Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

В России взлетели объемы майнинга из-за спроса на криптовалюту

Лера Букина

В России зафиксирован резкий рост мощностей майнинговых площадок. По итогам прошлого года они превысили 500 мегаватт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

В России взлетели объемы майнинга из-за спроса на криптовалюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне падения криптовалютного рынка такому тренду способствовало падение цены на оборудование и увеличение интереса внутренних клиентов. Как отмечают собеседники, на рост также повлияла низкая стоимость оборудования.

BitRiver – лидер по объему мощностей. Он продемонстрировал высокий результат к концу года - 300 мегаватт на восьми площадках, что в 2,5 раза больше, чем раньше. Уральская майнинговая компания (UMC) оказалась на второй строчке (88 мегаватт). BitCluster, EMCD и BWCUG располагают 60 мегаваттами, 50 мегаваттами и 20 мегаваттами соответственно.

Не все фирмы показали высокие значения. В частности, сокращение мощностей зафиксировано у BWCUG. В компании отметили, что спрос стороны новых клиентов из Европы и Северной Америки к отечественным площадкам является достаточно низким.

По мнению директора по маркетингу EMCD Алисы Цукановой, в случае введении специальных тарифов на электроэнергию доходность бизнеса упадет. Это произойдет и тогда, когда в стране установят отдельное налогообложение для майнеров, указала эксперт.

Ранее «Известия» сообщили о возможном введении в стране запрета на майнинг в жилых домах для предотвращения пожаров. Соответствующая рекомендация была направлена в правительство комиссией по энергетике Госсовета.

Экономика,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители