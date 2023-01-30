Еврокомиссар Джентилони: в ЕС ожидается сдержанный рост экономики

В Евросоюзе ожидается сдержанный рост экономики, рецессии не ожидается, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Об этом сообщает агентство ANSA.

По словам Джентилони, «уже ясно», что сценарий «неизбежности рецессии и стагфляции» не сбудется.

Он отметил, что в Европе ожидается «очень ограниченный рост, который нужно поддерживать».