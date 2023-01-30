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4 часа назад

Еврокомиссар Джентилони: в ЕС ожидается сдержанный рост экономики

RT на русскомиещё 3

В Евросоюзе ожидается сдержанный рост экономики, рецессии не ожидается, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Еврокомиссар Джентилони: в ЕС ожидается сдержанный рост экономики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает агентство ANSA.

По словам Джентилони, «уже ясно», что сценарий «неизбежности рецессии и стагфляции» не сбудется.

Он отметил, что в Европе ожидается «очень ограниченный рост, который нужно поддерживать».

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Экономика,Александр Фролов,Паоло Джентилони,ЕС,
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