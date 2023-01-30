Раскрыты потери Франции из-за отказа продать России «Мистрали»

В издании напомнили, что в 2015 году Москва и Париж расторгли контракт на строительство двух «Мистралей», в результате чего РФ так и не получила два почти готовых корабля «Владивосток» и «Севастополь». При этом новый покупатель на них нашелся быстро — им стал Египет. Каир приобрел их за 950 миллионов евро, сумма компенсаций России со стороны Франции должна была составить 949,7 миллиона евро. В Париже на тот момент предполагали, что итоговые убытки составят всего 200-250 миллионов евро.