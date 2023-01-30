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4 часа назад

Tribune: из-за отказа продать РФ «Мистрали» Франция потеряла свыше 400 миллионов евро

Елена Прошина

Убытки Франции из-за отказа продать России вертолетоносцы типа «Мистраль» в 2015 году составили больше 400 миллионов евро. Об этом сообщает Tribune со ссылкой на отчет французской счетной палаты.

Раскрыты потери Франции из-за отказа продать России «Мистрали»
Фото: ТАССТАСС

В издании напомнили, что в 2015 году Москва и Париж расторгли контракт на строительство двух «Мистралей», в результате чего РФ так и не получила два почти готовых корабля «Владивосток» и «Севастополь». При этом новый покупатель на них нашелся быстро — им стал Египет. Каир приобрел их за 950 миллионов евро, сумма компенсаций России со стороны Франции должна была составить 949,7 миллиона евро. В Париже на тот момент предполагали, что итоговые убытки составят всего 200-250 миллионов евро.

Однако в результате переговоры с Россией, отказ от платежей, компенсационные выплаты Naval Group, модификация сооружений и их передача Египту, обошлись Франции в два раза больше — в 409 миллионов евро.

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