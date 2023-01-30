Алиев захотел век обеспечивать Европу энергией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна в течение ста лет сможет поставлять энергию в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство MTI.

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«У (нашей) страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы», – сказал он на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом Орбан напомнил, что Азербайджан также обещал удвоить количество поставляемого в Европу природного газа и подписал с Арменией, Венгрией и Румынией соглашение о поставках зеленой электроэнергии по дну Черного моря в Европу.

«И природный газ, и электроэнергия, поступающие из Азербайджана, проходят через Венгрию, поэтому Венгрия от этой новой ситуации тоже выигрывает. Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы», – добавил премьер-министр Венгрии.

В ходе визита Алиева было подписано семь соглашений, в том числе декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались сотрудничества в сфере природного газа, сельского хозяйства, космических исследований и миграции.