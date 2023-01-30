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3 часа назад

Россия и Китай подготовили документ о «дальневосточном» маршруте поставок газа

Вечерняя Москваиещё 2

Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения с Китаем по поставкам российского газа в КНР по дальневосточному маршруту. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 30 января, на официальном портале правовой информации.

Россия и Китай подготовили документ о «дальневосточном» маршруте поставок газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно опубликованному документу, цели соглашения — укрепить сотрудничество сторон в энергетической сфере и определить основные условия для сотрудничества стран в вопросе сырьевых поставок по «дальневосточному» маршруту.

Проект соглашения был представлен Минэнерго России и согласован с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработан с китайской стороной.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве Китая сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил увеличить импорт российской нефти, газа и продукции сельхозназначения. Кроме того, глава китайского государства призвал укреплять энергетическое партнерство с Россией в Арктике и инвестировать в российскую инфраструктуру, в том числе в порты и железные дороги.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что вопрос о контроле российскими компаниями перепродажи отечественной нефти с потолком цен для ЕС — дело сложное и многоуровневое. Российское сырье продолжает окольными путями поступать в Европу, но под видом сырья иностранного происхождения, объяснил он.

Экономика,Юрий Светов,Цзиньпин Си,Минэнерго России,Правительство РФ,ЕС,
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