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53 минуты назад

Германия ограничит импорт СПГ из России

Елена Прошина

Руководство ФРГ намерено ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это станет дополнительной мерой по сокращению зависимости от поставок российских энергоресурсов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы, передает РИА Новости.

Германия ограничит импорт СПГ из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Согласно правительственному документу... правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ», — говорится в публикации.

Bloomberg уточняет, что в официальных бумагах эта мера подразумевается как дополнительные усилия по снижению зависимости ФРГ от поставок энергоресурсов из России.

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Заместитель министра энергетики Патрик Грайхен (Patrick Graichen) также заявил, что федеральное правительство не поддерживает покупку природного газа у России. Руководство страны уже проинформировало об этом местные компании и предупредило, что примет необходимые меры для исключения закупки газа у России. Таким образом Грайхен ответил на ряд вопросов консервативных депутатов.

Bloomberg уточняет, что в документе предусмотрено новое обязательство для компаний: они должны информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час.

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