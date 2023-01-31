Германия ограничит импорт СПГ из России

Руководство ФРГ намерено ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это станет дополнительной мерой по сокращению зависимости от поставок российских энергоресурсов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы, передает РИА Новости.

«Согласно правительственному документу... правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ», — говорится в публикации.

Bloomberg уточняет, что в официальных бумагах эта мера подразумевается как дополнительные усилия по снижению зависимости ФРГ от поставок энергоресурсов из России.

Заместитель министра энергетики Патрик Грайхен (Patrick Graichen) также заявил, что федеральное правительство не поддерживает покупку природного газа у России. Руководство страны уже проинформировало об этом местные компании и предупредило, что примет необходимые меры для исключения закупки газа у России. Таким образом Грайхен ответил на ряд вопросов консервативных депутатов.