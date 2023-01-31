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3 часа назад

МВФ улучшил прогноз экономики России на следующие два года

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года.

МВФ описал будущее экономики России
Фото: ТАССТАСС

В анализе фонда сказано, что в 2022 году в России не произошло ранее спрогнозированного экономического спада на 3,4% — сейчас его оценивают в 2,2%.

За ним последует умеренно позитивный рост в 2023 году, передаёт сообщение РИА Новости.

Согласно прогнозу, в 2023 году российская экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.

Ранее в МВФ сообщили, что введение потолка цен существенно не повлияет на экспорт российской нефти, так как Москва перенаправила потоки на страны, которые не присоединились к ограничениям.

Озвучен прогноз для зоны евро

Экономика,Международный валютный фонд,
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