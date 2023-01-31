МВФ описал будущее экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года.
В анализе фонда сказано, что в 2022 году в России не произошло ранее спрогнозированного экономического спада на 3,4% — сейчас его оценивают в 2,2%.
За ним последует умеренно позитивный рост в 2023 году, передаёт сообщение РИА Новости.
Согласно прогнозу, в 2023 году российская экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.
Ранее в МВФ сообщили, что введение потолка цен существенно не повлияет на экспорт российской нефти, так как Москва перенаправила потоки на страны, которые не присоединились к ограничениям.