МВФ описал будущее экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года.

Фото: ТАСС ТАСС

В анализе фонда сказано, что в 2022 году в России не произошло ранее спрогнозированного экономического спада на 3,4% — сейчас его оценивают в 2,2%.

За ним последует умеренно позитивный рост в 2023 году, передаёт сообщение РИА Новости.

Согласно прогнозу, в 2023 году российская экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.