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6 часов назад

Названы пять угроз для господства доллара в мировой торговле

Лера Букина

Пять проектов, разрабатываемых Ближним Востоком, Азией и странами Латинской Америки, угрожают господству американской валюты в мировой торговле. Об этом сообщает Business Insider.

Названы пять угроз для господства доллара
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об использовании местных валют. В частности, о запуске совместной валюты ранее сообщили Бразилия и Аргентина. Они назвали ее «сур» (юг).

Также издание сообщает, что Москва и Тегеран приступили к обсуждению вопроса, связанного с созданием привязанного к золоту совместного стейблкоина. В условиях ограничений Запада проект принесет выгоду сторонам, говорится в публикации. При этом отмечается, что реализовать планы на стейблкоин можно будет после принятия в России определенных законов по криптовалюте.

Кроме того, автор публикации указывает на разработку Индией и ОАЭ плана по использованию рупий в торговле нефтью.

Еще один проект — планы властей КНР заменить доллар юанем в торговле нефтью на фоне увеличения торговли с российской стороной, подчеркивается в статье. Сообщается, что это необходимо для того, чтобы избавиться от многолетнего нефтедолларового режима.

Пятый проект, по словам автора, — новая резервная валюта, которую хотят разработать Москва и Пекин. Ожидается, что ее создадут на основе валют стран — членов БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, отмечается в статье.

Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Ранее итальянская газета L’Identita сообщила, что эпоха гегемонии американской валюты подходит к концу. И это, как уточнило издание, плохая новость для властей Соединенных Штатов. В публикации отмечалось, что страны БРИКС во главе с Китаем «идут другим курсом». Кроме того, подчеркивалось, что «идея новой денежной экономики не связана с американской валютой».

Экономика,БРИКС,
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