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5 часов назад

Bloomberg: Великобритания ежегодно теряет $124 млрд в связи с выходом из ЕС

ТАСС

Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) обходится ежегодно экономике страны в £100 млрд ($124 млрд) из-за недополученных инвестиций, потери кадров и доходов от торговли. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Подсчитаны ежегодные потери Британии после выхода из ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно его данным, размер британского ВВП по итогам 2022 года был бы на 4% больше, если бы страна не покинула Евросоюз. Королевство также потеряло около 370 тыс. работников из стран ЕС.

"Навредила ли себе Великобритания, когда проголосовала за выход из ЕС в 2016 году? Имеющиеся на сегодня данные говорят, что это так", - отметили экономисты Ана Андраде и Дэн Хэнсон.

Ранее Центр европейских реформ информировал, что выход королевства из ЕС обошелся к июню 2022 года в £33 млрд ($40 млрд).

"Brexit, очевидно, оказал значительное отрицательное влияние на экономику [Великобритании]", - сказал заместитель руководителя центра Джон Спрингфорд.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.

Экономика,ЕС,
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