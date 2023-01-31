Возможный отказ Германии от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) может привести к его дефициту на европейском рынке и росту цен. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, комментируя планы Берлина ограничить импорт СПГ из России.
В 2022 году Россия стала третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, уступив лишь Катару и Соединенным Штатам, уточнил специалист.
"Это произошло за счет проекта "Ямал СПГ", за счет запуска среднетоннажного завода "Портовая" и работы завода в Высоцке", — отметил он.
Отказ европейцев от российского СПГ приведет к существенным для них сложностям, подчеркнул Юшков.
"Они ограничивают себе возможность покупать СПГ у одного из крупнейших производителей. А это приведет к еще большему дефициту и, соответственно, росту цен на газ в Европе, прежде всего в Германии, которая больше остальных пострадала от энергетического кризиса, так как потребляла больше всех газа.
Многие промышленные предприятия Германии, прежде всего химического кластера, были завязаны на поставку газа из России. И они уже пострадали - по немецкой промышленности был нанесен серьезный удар. И теперь Германия нанесет себе дополнительный удар, если откажется от российского СПГ", — сказал специалист.
По его словам, если другие страны Евросоюза вслед за Германией не станут ограничивать поставки СПГ из России, то произойдет перераспределение поставок.
"Тогда наш СПГ будет больше поставляться Южную Европу, во Францию, будет больше потребляться в Бельгии, Нидерландах и других странах. Его сейчас не покупают разве что прибалтийские страны и Польша, а все остальные - покупают", — рассказал эксперт.
Вместе с тем Юшков отметил, что возможный отказ всей Европы от российского СПГ станет "неудобной ситуацией" для Москвы.
"Потому что Северный морской путь по-прежнему работает с сезонным характером. Сезон навигации там с июня по октябрь. Соответственно, с ноября по май поставки с "Ямал СПГ" осуществляются только в западном направлении. Да, можно организовать поставки и в восточном направлении, на азиатские рынки, но тогда нужно будет формировать караваны судов в сопровождении атомных ледоколов. Технически это возможно, но проблема в том, что скорость судов будет медленнее - будут успевать вывозить меньше СПГ. То есть с экономической точки зрения это менее целесообразная схема экспорта нашего СПГ с "Ямала". При этом в конце 2023 года планируется запуск перевалочного хаба на Камчатке, где будут отгружать СПГ и как можно быстрее возвращаться за новой партией.
Запуск Северного морского пути в круглогодичном режиме начнется тогда, когда будет достроен атомный ледокол "Лидер". Тогда начнется наиболее экономически выгодная эксплуатация Северного морского пути. Потому что "Лидер" в два раза мощнее существующих ледоколов. Кроме того, он по ширине такой же, как танкеры, и ледокол будет оставлять за собой такую полынью, что следующие за ним суда смогут проходить на высокой скорости", — рассказал собеседник Рамблера.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении Берлина в качестве одного из шагов по сокращению своей зависимости от поставок российских энергоресурсов ограничить импорт сжиженного природного газа из РФ.