"Потому что Северный морской путь по-прежнему работает с сезонным характером. Сезон навигации там с июня по октябрь. Соответственно, с ноября по май поставки с "Ямал СПГ" осуществляются только в западном направлении. Да, можно организовать поставки и в восточном направлении, на азиатские рынки, но тогда нужно будет формировать караваны судов в сопровождении атомных ледоколов. Технически это возможно, но проблема в том, что скорость судов будет медленнее - будут успевать вывозить меньше СПГ. То есть с экономической точки зрения это менее целесообразная схема экспорта нашего СПГ с "Ямала". При этом в конце 2023 года планируется запуск перевалочного хаба на Камчатке, где будут отгружать СПГ и как можно быстрее возвращаться за новой партией.



Запуск Северного морского пути в круглогодичном режиме начнется тогда, когда будет достроен атомный ледокол "Лидер". Тогда начнется наиболее экономически выгодная эксплуатация Северного морского пути. Потому что "Лидер" в два раза мощнее существующих ледоколов. Кроме того, он по ширине такой же, как танкеры, и ледокол будет оставлять за собой такую полынью, что следующие за ним суда смогут проходить на высокой скорости", — рассказал собеседник Рамблера.