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41 минуту назад

Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики

Lenta.ru

Главными угрозами для перехода российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года являются дефицит кадров, технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы отчета отмечают, что в динамике производства промежуточных и инвестиционных отраслей становятся все более заметны ограничения, вызванные сложностями с обслуживанием импортного оборудования и нехваткой персонала.

Дефицит кадров стимулирует рост зарплат вне зависимости от результатов работы, а это, в свою очередь, способно сдержать процессы структурной трансформации. Кроме того, увеличение доходов сотрудников, отвязанное от реального роста производительности труда, является потенциально проинфляционным фактором.

Аналитики со ссылкой на данные Росстата констатируют, что ситуация в четвертом квартале 2022 года стабилизировалась относительно третьего, но заметным становится сокращение выпуска продукции в отраслях потребительского спроса. Впрочем, они не исключают, что такая ситуация носит временный характер.

Ранее правительство России подготовило предварительную версию концепции технологического развития страны в период до 2030 года, содержащую, в том числе, перечень основных угроз. Среди них есть исчерпание технического ресурса, массовая утечка квалифицированных кадров, отставание во внедрении новых технологий и, соответственно, «технологическая деградация производственных систем».

Экономика,Банк России,Росстат,Правительство РФ,
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